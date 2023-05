Vorsicht! Alkohol wirkt stärker

Heute mit dem Mond im Wassermann wird es bestimmt ein geselliges und amüsantes Sylvester. Man ist in bester Stimmung und in Feierlaune. Da sich aber heute die Sonne mit Neptun verbindet, wirkt Alkohol heute doppelt so intensiv. Also passen Sie gut auf, zumal auch schon die Mars-Neptun-Konjunktion wirkt, die morgen exakt wird und Alkoholsünden mit starkem Unwohlsein bestraft. Also achten Sie heute gut auf das, was Sie essen und trinken. Beginnen Sie den Tag mit einem gesunden und ausgiebigen Frühstück, pressen Sie sich Säfte frisch aus, essen Sie Obst mit Müsli und etwas Joghurt dazu.

Tipp des Tages: Nicht zu viel Alkohol trinken.

