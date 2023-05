Saturnjahr 2014: Welchen Einfluss hat Saturn?

Saturn umarmt Sie, bedrängt Sie, was Sie manchmal als Belastung empfinden mögen. Wenn Sie Ihre innere Stimme immer wieder dazu ermahnt, Ihr Leben zu verändern. Sie werden tief in das Jahr 2014 hinein unter diesem Druck stehen, den Sie als Zwang empfinden.

Es ist die Botschaft von Saturn an Sie: Sich von allen überflüssigen Belastungen zu trennen, auch finanzielle Verpflichtungen aufzugeben, die Ihnen vielleicht einmal vernünftig erschienen, jetzt Ihnen aber nur noch die Lebensfreude rauben. Auch Beziehungen, die in der Krise sind, Freundschaften, die nicht mehr stimmen, jedes Verhältnis zu Menschen, in dem Sie nur geben und nichts bekommen – es steht Ihrem Glück im Weg, muss weg.

Das Ziel, zu dem Sie Saturn drängt: Sie werden sich 2014 befreien von all dem, was Sie von Menschen abhängig macht, was Ihnen die Freiheit nimmt, so zu sein, wie Sie eigentlich sind.

Ihr Glück, das auf Sie wartet: Einem Partner absolut zu vertrauen, kein Misstrauen mehr, keine Zweifel zu spüren. Saturn gibt Ihnen bereits in den ersten Monaten den Willen und die Kraft dazu, Ihr Glück in einer Beziehung zu finden, in der Sie sich ohne Angst einem Partner vollkommen hingeben können. Was Sie bislang fürchteten, spätestens ab dem 24.10. werden Sie in diesem warmen Gefühl aufgehen, wenn die Venus aus Ihrem Sternzeichen leuchtet.

