Ihr Saturnjahr 2014: Sie sind Stier

Saturn steht Ihnen 2014 herausfordernd, provozierend gegenüber. Sie sind ein Stier, der im kommenden Jahr zu sich selbst, zu seinen wahren Stärken und Talenten finden wird. In Ihnen ist viel, ist viel mehr, als Sie sich selbst zutrauen, was von Ihrer ständigen, meist grundlosen Angst um Ihre Existenz gelähmt, unterdrückt wird. Dieses Jahr ist wie geschaffen für Sie und Ihre Fähigkeiten. Eine große Herausforderung und Chance.

Das ist die Botschaft von Saturn an Sie: Wer an sich selbst glaubt, sich selbst vertraut, erfüllt die besten Voraussetzungen für den Erfolg. Dankbarkeit, Stolz, Selbstbewusstsein sind dabei wichtige Qualitäten. Denn Sie müssen endlich erkennen und eben dankbar dafür sein, wie weit Sie es schon gebracht haben. Während Sie sehr einseitig am Geld, am Gewinn kleben. Geld ist ein Erfolgsmaßstab, aber nicht der einzige.

Das Ziel, zu dem Sie Saturn drängt: Sie werden 2014 zu Geld kommen, Sie werden mehr Geld verdienen. Aber das ist eben nicht alles. Sie werden Ihre Existenz absichern, Ihre Beziehung, Ihre Familie absichern, ihrem Leben eine neue sichere Basis geben – und gleichzeitig die Freude, die Lust, den Mut zum Genuss wiederfinden.

Das ist Ihr Glück, das auf Sie wartet. Denn ohne der Freude am Leben ist das Geld , ist der Erfolg nur ein Gefängnis, aus dem Sie Saturn befreien will. Aus dem Gefängnis Ihrer Ängste. Sie müssen nicht auf den Verdienst verzichten, der Ihnen zusteht, aber Sie werden zu einer zufriedenen Bescheidenheit finden, hinter der nicht der Motor aus Angst steht, der immer mehr will, immer mehr erwartet, um sich auch wirklich auf Jahrzehnte hinaus sicher zu fühlen. Das wahre Glück, das Sie erleben, ist bescheidener, nicht so gierig.

