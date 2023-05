Ihr Saturnjahr 2014: Sie sind Waage oder Schütze

Saturn ist Ihnen sehr nahe und doch sehr weit entfernt. Sie spüren den Einfluss von Saturn, aber Sie nehmen ihn eher wie eine ferne Ahnung, wie eine Eingebung wahr. Sie sind eine Waage oder ein Schütze, die stets auf andere Rücksicht nehmen wollen, Verpflichtungen eingehen. Und sich selbst dabei vergessen.

In dieser Ahnung ist die Botschaft von Saturn an Sie: Ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen sind zum Zwang geworden. Auch Ihre Lebenseinstellung, Ihre Meinungen, die Sie zwanghaft vertreten, weil Sie glauben, dass man es von Ihnen erwartet. Sie gingen finanzielle Belastungen ein, umgeben sich mit überflüssigen Dingen, weil Sie unter der zwanghaften Vorstellung leben, dass Sie das Ihrem Ruf, Ihrem Image schuldig sind.

Das Ziel, zu dem Sie Saturn drängt: Sie sind in den ersten sechs Monaten von der Kraft erfüllt, sich von allen Belastungen befreien zu können. Sogar von einer Freundschaft, die Sie nur aus Image-Gründen pflegen.

Ihr Glück, das auf Sie wartet: Ganz klare, reife menschliche Verbindungen, die von einem Gefühl der tiefen Verantwortung füreinander getragen werden. Sei es im Beruf , in Ihrer näheren Umgebung wie auch daheim in der Familie, in der Partnerschaft, in der Liebe. Spätestens Ende September, Anfang Oktober geht für Sie der Traum einer Beziehung in Erfüllung, die auf absoluter Ehrlichkeit und Offenheit aufgebaut ist.

