Schenkt Pluto neue Kraft?

Am 18. Februar 1930 wurde Pluto in Arizona entdeckt. Nach Uranus und Neptun war er damit der dritte geistige Planet jenseits der materiellen Welt, deren Grenze von Saturn symbolisiert wird. Um zu verstehen, wie Pluto uns Kraft schenken kann, müssen wir ihn aber auf einer persönlicheren Ebene verstehen. Klar, er ist die ultimative Potenzierung von Mars, dem Kraft- und Energieplanet und ja, er kann uns geradezu ungeahnte Durchsetzungskraft verleihen, wenn er als Transit etwa in einem günstigen Winkel zu unserer Geburtssonne auftaucht, die in enger Verbindung mit unserer Lebenskraft steht. Aber, die Kraft Plutos geht noch viel weiter.

Er kann, wenn er günstig aspektiert wird, wahre Wunder wirken. Als Herrscher des Skorpions steht er für Regeneration. Mit Plutos Kraft bzw. mit der Verinnerlichung des Pluto-Prinzips, können wir uns auch von schlimmsten Krankheiten, die normalerweise zum sicheren Tod führen, vollständig erholen. Pluto ist der Stirb- und Werde-Planet, der Planet des Todes, der aber nicht nur für den tatsächlichen irdischen Tod steht, sondern auch für den innerlichen, für die totale innere Wandlung und das absolute Ende eines Lebensabschnitts. Pluto lässt sterben, damit etwas Neues entstehen und wachsen kann.

Das Geheimnis der Regeneration, der Auferstehung des Phönix aus der Asche, liegt genau darin: im Sterben und Loslassen, um wieder geborenen zu werden. Wer das schafft, kann jede Krise, ob gesundheitlich, privat oder beruflich überwinden, das ist der Schlüssel zum Leben. Der Archetyp Pluto führt uns die Notwendigkeit einer tiefen Transformation vor Augen. Wir müssen uns immer wieder dem Leben gegenüber öffnen, es völlig neu sehen lernen und uns wandeln wie die Schlange, die sich von Zeit zu Zeit häutet.

Menschen, die versuchen bewusst zu leben, wird er aber auch in kritischen Transiten immer eine letztlich große Hilfe sein. Die Kräfte, die Pluto freisetzt, können uns, wie gesagt, völlig neu entstehen lassen, ja unsere Persönlichkeit radikal wandeln und umgestalten in einem sehr positiven Sinne. Ganzwerdung und Heilung ist der Lohn dieses Lebensprozesses, der alles umwandelt.

Pluto ist der Planet der Macht. Haben wir plutonische Themen, denen wir uns nicht bewusst sind, können wir aber auch von Ohnmachtsgefühlen gequält werden, in die Opferrolle schlüpfen und in schlimme Abhängigkeiten geraten. Anzeichen für starke plutonische Eigenschaften sind nicht zuletzt ein gewisser Kontrollzwang, den eben nicht nur typische Skorpione besitzen, sondern auch Menschen, die etwa den Mond oder den Aszendent im Skorpion haben, die eine Sonne- oder Mond-Pluto-Spannung besitzen, bei denen Pluto in Haus 1 (Bereich der Persönlichkeit) steht usw. Es gibt mehre Möglichkeiten ein Plutonier zu sein. Die Kontrolle haben wollen, bedeutet, dass ein Mensch viel Angst besitzt, es bedeutet aber auch, dass er eben auch Macht ausüben will, indem er die Fäden in Hand behält.

Pluto ist der Planet, der im astrologischen Sinne und wenn wir ihn mundan betrachten einen unglaublich starken Einfluss auf die Zeit und deren Qualität besitzt. Er ist der kleinste, langsamste, am weitesten entfernte und gleichzeitig stärkste aller Planeten. Man kann seine Wirkung gut mit homöopathischen Gaben vergleichen, die in hochpotenzierter Form ihre Kräfte besonders stark auf geistiger Ebene entfalten.

Wie zeigt sich Pluto nun in unserer Zeit, welches Thema bearbeitet er besonders und welcher Gesellschaftsschicht lässt er besondere Kraft zukommen? Seit 2008 steht Pluto im Steinbock, aus dem er sich erst 2024 endgültig verabschieden wird. Steinbock, dessen Herrscher Saturn ist, hat mit der Materie, sprich Geld zu tun. Pluto wird im Steinbock also nicht nur Krisen im Finanzsystem bringen, sondern eben auch dramatische Umgestaltungen. Die Bankenkrisen der vergangenen Jahre waren bereits eine Auswirkung dieser Plutostellung, weitere werden folgen. Das alles ist Pluto im Steinbock mit all seiner Härte und seinen großen Chancen.