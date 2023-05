Liebe

Sie lieben gemeinsame Unternehmungen mit all Ihren Lieben, und Ihr Schatz ist natürlich immer mit dabei. Bei Ihnen zieht sicher kein Herbstblues durch, aber so ein wenig drückt Ihnen die graue Jahreszeit dann doch aufs Gemüt. Sie sticheln gern mal, zetteln so völlig unnötig einen Streit an. Der ist aber zum Glück rasch beigelegt, und ab 7.10. setzt sich dann der goldene Oktober mit wahrhaft goldener Stimmung bei Ihnen durch: Sie lassen Ihren ganzen Charme sprühen. Singles flirten wie die Weltmeister, und dürfen sich die Goldmedaille um den Hals hängen bzw. sich mit einem tollen Typen schmücken. Vor allem ab 18.10. ist der Traumprinz ganz in Ihrer Nähe!

Erfolg

Sie wollen nicht kleckern, sondern klotzen – und betreiben Werbung in eigener Sache. Gut möglich, dass der Chef auf Sie aufmerksam wird und Ihnen eine spannende neue Aufgabe anbietet. Machen Sie dann nur nicht den Fehler, die kleinen Routinejobs zu vernachlässigen. Die bringen zwar nicht unbedingt Ruhm, aber sorgen dafür, dass der Alltag reibungslos funktioniert. Ab 7.10. können Sie die Finanzen aufbessern, ab 12.11. glänzen Sie in Verhandlungen und heiklen Kundengesprächen. Weihnachtsgeschenke dürfen dieses Jahr ruhig eine Nummer größer ausfallen, Ihr Geldbeutel gibt das her. Und vergessen Sie nicht, sich auch selbst mal zu belohnen.

Gesundheit

Die Sterne meinen es auch in Sachen Gesundheit gut mit Ihnen. Da ist es kein Wunder, dass Sie sich pudelwohl fühlen und topfit sind. Lediglich ab 6.10. könnte der Magen mal zicken, wenn Sie sich im Eifer zu viel aufladen und die Pausen vergessen. Ab Mitte November verleiht Merkur ein gutes Gespür für das, was Ihnen guttut. Ideale Tage, um z.B. die Ernährung umzustellen, Ihren Trainingsplan beim Sport etwas anders zu gestalten oder es sich einfach mal in der Sauna gut gehen zu lassen. Tipp: Kleine Naschsünden setzen ab 9.11. nicht so schnell an, auch Ihre Abwehrkräfte sind nun immun gegen Bakterien und Viren.

