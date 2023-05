Schütze: Mit einem temperamentvollen Schützen an seiner Seite kann man eine sehr lebendige und bewegte Beziehung aufbauen. Auf sexueller Ebene stimuliert ihn ein durchtrainierter Körper . Machen Sie bei ihm eine gute Figur und sorgen Sie immer für ein nettes "Darunter". Denn ein sportlicher Körper, raffiniert verpackt, das törnt ihn an.

Bringen Sie außerdem immer wieder frischen Wind ins Beziehungsleben, zum Beispiel mit spontanen Kurztrips. Denn der Schütze braucht ab und an einen Tapetenwechsel und neue Eindrücke, um wirklich glücklich zu sein. Zaubern Sie auch in Ihr Zuhause fremdländisches Flair, probieren Sie exotische Gerichte aus oder dekorieren Sie das Schlafzimmer mal orientalisch. Er wird begeistert sein, denn kein zweites Sternzeichen saugt die Atmosphäre einer neuen Kultur so in sich auf wie der Schütze. Sorgen Sie dafür, dass immer etwas los ist, lassen Sie sich von seinen spontanen Freizeitideen mitreißen, das gefällt ihm.

Legen Sie sich zudem ein dickes Fell zu, denn seine taktlosen Bemerkungen sind schon legendär. Ihr Schütze braucht viel Freiraum, kleinkarierte Regeln für den Alltag wird er sowieso nicht einhalten. Frauen, die klammern, kann er nicht ertragen. Wenn Sie ihm dagegen gewisse Freiheiten zugestehen, bleibt er freiwillig bei Ihnen.

