Skorpion: Diesen komplizierten Individualisten dauerhaft an sich zu binden, kommt schon fast einem Kunststück gleich. Der Skorpion-Mann muss wissen, dass er sich auf seine Partnerin tausendprozentig verlassen kann, um auch auf sexueller Ebene ansprechbar zu bleiben.

Um den Skorpion wirklich zu binden, muss man ihm treu sein, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Kontroverse Gespräche und unterschiedliche Meinungen ziehen ihn vielleicht am Anfang an, aber auf Dauer braucht er in einer Beziehung den Konsens. Und eine Partnerin, die mit ihm an einem Strang zieht, ihm hilft und für ihn da ist. Der Skorpion erwartet vollkommenen Einsatz und dass Sie gerade dann zu ihm stehen, wenn es einmal kritisch wird und ein paar dunkle Wolken am Liebeshimmel aufziehen.

Beweisen Sie ihm Ihre Liebe immer wieder aufs Neue, dann können auch Sie stets auf ihn zählen. Denn eines steht fest: Dieses Sternzeichen macht keine halben Sachen. Wenn es sich für Sie entschieden hat, dann ist es für immer.

