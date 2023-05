Jahreshoroskop 2013: Liebe: 2013 gibt es für Sie vor allem ein Thema: die Zukunftsplanung. Gut möglich, dass Sie sich jetzt über Kinder Gedanken machen, Sie sich ein Haustier anschaffen möchten oder ein Hausbau ansteht. Schütze-Singles sind sich sicher, dass sie 2013 den Richtigen finden werden. Die Sterne sagen: Gut so! Mit dieser Einstellung kann das gar nicht schief gehen.

Jahreshoroskop 2013: Erfolg: Jupiter begünstigt Bewerbungen und Vorstellungsgespräche. Passen Sie hierbei aber auf, dass Sie sich nicht unter Wert verkaufen und Ihr Licht zu sehr unter den Scheffel stellen. Pluto möchte, dass Sie mehr auf sich und Ihre Talente aufmerksam machen und diese fördern. Finanziell läuft es für Sie vor allem im Januar, April, Juli und ab Oktober bis zum Jahresende gut.

Jahreshoroskop 2013: Gesundheit: Was die Themen Gesundheit und Fitness angeht, dürften Sie ein recht ruhiges Jahr 2013 erleben. Was Ihnen generell guttut, sind alle Aktivitäten, die Sie erden: Aufenthalte in der Natur, egal ob in Form einer Fahrradtour, eines langen Spaziergangs oder von Gartenarbeiten, bringen Ihnen Wohlbefinden und Ausgeglichenheit.

