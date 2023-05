Jahreshoroskop 2013: Liebe: Dieses Jahr können sich Partnerschaften noch mehr festigen und wer weiß, vielleicht steht ja gar eine Hochzeit an! Skorpion-Singles haben die Nase voll von unverbindlichen Affären, sie wollen sich jetzt endlich fest binden. Im ersten Halbjahr läuft es mit der Suche nach Mr. Right noch nicht so gut, denn der passende Partner scheint noch nicht in Sicht zu sein. Aber keine Sorge! Das ändert sich ab Juli!

Jahreshoroskop 2013: Erfolg: Unverhofft kommt oft – dieses Sprichwort gilt für Sie dieses Berufsjahr ganz besonders. Das liegt an Überraschungsplanet Uranus, der spontane Veränderungen möglich macht. Das kann eine unverhoffte Beförderung bedeuten oder einen Jobwechsel. Achten Sie jetzt zudem verstärkt auf die Details und treffen Sie wichtige Entscheidungen nicht übereilt. Die Zeit vom 11. September bis 6. Oktober ist ideal, um Ihre Finanzen auf den Prüfstand zu stellen.

Jahreshoroskop 2013: Gesundheit: Zu Beginn des Jahres könnten Sie noch öfter mit leichter Nervosität zu kämpfen haben. Doch im Lauf des Jahres werden Sie dank Saturn immer besser darin, Strategien zu finden, die Ihnen zu mehr innerer Ruhe verhelfen.

