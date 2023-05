Schutz-Horoskop: Die sechs starken Sterne für das Sternzeichen Zwillinge

Neptun schützt die Seele. Sie brauchen seinen Einfluss, der Ihnen Gefühlstiefe schenkt. Derzeit verführt er Sie zum Träumen. Bleiben Sie wach, nutzen Sie Ihre Eingebungen.

Venus rettet die Liebe. Sie ermahnt zu mehr Verständnis, mehr Nähe. Sie sollen aus sich herausgehen, auch mal was von sich selbst erzählen. Ist Ihnen lästig, aber notwendig. Ab 6.9. bringt sie wieder Abenteuer.

Merkur bringt Geld. Er steht sehr günstig, verführt zum Geldausgeben. Bleiben Sie jetzt konsequent. Ihre Vorhaben sind erfolgreich, bringen Geld . Auf Sicherheit setzen, aber mit Mut.

Jupiter schenkt Glück. Ihr Freund. Erkennen Sie seine Chancen: der Film im Fernsehen, das Buch, der Tipp aus der Zeitung, die Sie reich, erfolgreich machen

Uranus macht Mut. Eine Kraft, die Ihnen die Sicherheit gibt, so zu bleiben, wie Sie sind. Aber auch gefährlich: Sie ertragen nicht mehr die geringste Fessel: Im Job mit Ihrem Aufbegehren nicht übertreiben. Cool bleiben.

Die Sonne gibt Kraft. Treibt Sie an, endlich was für Ihre Sicherheit zu tun. Belastet Sie, fesselt Sie. Aber auch Sie müssen an die Zukunft denken. Nur ein bisschen mehr Weitsicht, bitte.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge!