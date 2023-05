Schutz-Horoskop: Bringen die Sterne Sie sicher durch die Krise?

Erst die schlechte Nachricht von den Sternen: Es wird nicht besser, es wird schlechter. Im September braut sich wieder die düstere Konstellation am Himmel zusammen, die das ganze Jahr 2012 überschattet.

Tiefe Ängste kommen im September hoch. Ängste, um die Existenz und die Zukunft.

Die Sonne wandert vom optimistischen Löwen in die Jungfrau. Das kämpferische Sternzeichen wehrt sich gegen alles, was uns Angst macht. Mit der Sonne im Zeichen der Jungfrau erwacht in uns der Wille zur Gegenwehr.

Der Kosmos bietet uns einen persönlichen Rettungsschirm – angetrieben von der Kraft von sechs starken Sternen. Diese helfen Ihnen sich vor den Folgen der Krise zu schützen!

Neptun verbindet sich mit Ihrer Seele und gibt Ihnen innere Sicherheit und Zuversicht. Wie Sie zur Ruhe kommen und tiefe Gelassenheit empfinden, sagt Ihnen Ihr Schutz-Horoskop.

Die Kraft der Venus bringt Ihnen Liebe und den Rückhalt der Gemeinschaft – das macht Sie in der Krise stark. Wie Sie persönlich auf Venus bauen können, lesen Sie im Schutz-Horoskop.

Merkur ist der Herr der Geldes . Er sorgt für die finanzielle Sicherheit Ihrer Existenz. Was er Ihnen persönlich bringen wird, was für Chancen er Ihnen bietet, erfahren Sie in Ihrem Schutz-Horoskop.

Der Rettungsschirm verbindet Sie auch mit dem Jupiter, dem Herrn des Glücks . Welche glücklichen Fügungen Sie von ihm zu erwarten haben, wie er Ihre Lebenslust zurückbringt – alle Chancen in Ihrem Schutz-Horoskop.

Energie bekommen Sie von Uranus, dem Planeten der Jugend, des Aufbegehrens und der Individualität. Er wird Sie mit Ihren angeborenen Kräften und Talenten verbinden. Sie sollen ein neues Selbstbewusstsein entwickeln. Wie Sie das schaffen, verrät Ihnen das Schutz-Horoskop.

Der Rettungsschirm trägt in sich die Kraft Ihrer Sonne, den Kern Ihrer Persönlichkeit. Diese wird Sie in der Krise stärken und schützt Sie vor den Sachen, die in der nächsten Zeit auf Sie zukommen.