Serie: Das Jahr der Venus - Teil 7: Venus im Krebs

Mit der Venus im Krebs kommen die ganz tiefen Gefühle auf...

Wählen Sie wieder einen ruhigen Platz, an dem Sie für einige Augenblicke ungestört bleiben können. Lehnen Sie sich zurück und schließen Sie die Augen. Nehmen Sie die Umweltgeräusche wahr, aber lassen Sie sie vorüberziehen. Dann konzentrieren Sie sich ganz auf Ihr Inneres. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit Ihren Augen nach innen blicken.

Verstärken Sie Ihre Aufmerksamkeit. Begeben Sie sich ganz in Ihre innere Mitte. Denken Sie an Ihre Beziehung. Denken Sie an eine verflossene Liebe. Was empfinden Sie?

Akzeptieren Sie die Gefühle, gerade wenn sie auf einen Mangel im Thema Liebe hindeuten. Werden Sie sich bewusst: Dieser Mangel ist in mir! Nicht in der Partnerschaft, der Beziehung selbst. Dann stellen Sie sich die Frage: Welchen inneren Mangel möchte ich ausgleichen?

Schreiben Sie auf, wie es Ihnen bei diesem Gedankenexperiment ergangen ist.

Lesen Sie nun, wie die Venus die einzelnen Sternzeichen beeinflusst...