Sind Amulette wirklich Glücksbringer?

Natürlich. Wetten, dass Sie so ein Amulett im Alltag schon zigmal gesehen haben und zwar in einem ganz offiziellen Zusammenhang? Auf Türen, Schildern, Briefköpfen... die Rede ist vom Äskulapstab, um den sich eine Schlange windet. Es ist traditionell das Symbol von Medizinern und Heilpraktikern.

Damit verbunden sind das berufliche Ethos und der hohe Anspruch, den sich Ärzte und Pharmazeuten bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit auf die Fahne schreiben. Äskulap bzw. Asklepios war in der griechischen Mythologie der Gott der Heilung, die Schlange galt im Altertum als mystisches Wesen und als Symbol der Heilkunde. Der Stab selbst soll magische Kräfte haben, er ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde.

In der Tat müssen auch die Mediziner der Gegenwart oft genug Entscheidungen treffen, die für den Patienten Leben oder Tod bedeuten können. Sehen wir den Äskulapstab irgendwo, sind wir beruhigt, denn wir nehmen ganz selbstverständlich an, dass wir uns mit unserem gesundheitlichen Problem in guten Händen befinden, weil da jemand seinen Beruf ernst nimmt.

Es soll also niemand behaupten, Amulette hätten keine Wirkung – auch wenn die meisten Mediziner vermutlich nicht gerade viel mit Magie anfangen können. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, es gibt eine Gruppe von Menschen, die auf Rituale und Glücksbringer geradezu schwört: Sportler.

Der eine zieht immer zuerst den linken Schlittschuh an, der andere trägt bei einem wichtigen Spiel immer die gleiche Glücksunterhose, wieder andere würden nie ohne ihren Talisman beim Wettkampf antreten. An den olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi nahmen auch Bobfahrer aus der sächsischen Stadt Riesa teil. Die Oberbürgermeisterin der Stadt schenkte den Sportlern zum Abschied gar lila Voodoo-Puppen. Ihre Empfehlung lautete, die Bobfahrer sollten mögliche Probleme auf einen Zettel schreiben und den Zettel auf die Puppe pieksen, dann würde das Problem wie durch Zauberhand verschwinden.

Ja, wir leben nicht mehr im Mittelalter, wir wissen mittlerweile, dass die Erde keine Scheibe und eine Sonnenfinsternis keine Bestrafung der Götter ist. Und trotzdem greifen wir noch zu Amuletten und Talismanen. Warum? Weil es wirkt. Und das ist doch im Grunde alles, was zählt.