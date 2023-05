Skorpion-Geborene stecken, was die Liebe angeht, in einem Dilemma. Auf der einen Seite besteht für sie Liebe eindeutig aus der körperlichen Vereinigung von Mann und Frau, die letzten Endes ein Kind hervorbringt. Aber in der Erschaffung neuen Lebens ist der Gedanke einer spirituellen Liebe voll eingefangen. Es dauert meistens sehr lange, bis diese Menschen sich aus diesem Dilemma befreien und die körperliche Liebe zurücklassen können.

