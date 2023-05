Wie Sie jetzt Ihre Seelenliebe finden

Liebe, Geld und Gesundheit – so lauten die drei Themen, die unsere Welt bewegen. Und obwohl bestimmt genügend Geld und vor allem Gesundheit lebenswichtiger sind als die Liebe, spielt sie im Bewusstsein der Menschen die größere Rolle: Die Liebe vermag, in allergrößtes Verzücken zu versetzen, und genauso kann sie einen in die tiefste Hölle verbannen. Sogar Kriege wurden ihretwegen geführt.

In der Astrologie steht die wunderschöne Venus für die Liebe. Als Abendstern erstrahlt sie nach dem Untergang der Sonne als hell leuchtendes Licht manchmal noch Stunden am Himmel. Genauso verkündet sie noch vor Sonnenaufgang als Morgenstern den Tag. Ist dieser Morgenstern die gleiche Venus wie die am Abend? Ja, sie ist es.

Die Hälfte des Jahres läuft sie der Sonne nämlich voraus, geht dann vor ihr auf und wird zum Morgenstern. Die andere Hälfte des Jahres folgt sie der Sonne nach und ist daher nach deren Untergang noch ein paar Stunden am westlichen Himmel zu sehen. Zwei Mal Venus also – und obwohl sie immer der gleiche Stern ist, verkörpert sie in der Astrologie jeweils eine andere Art von Liebe.

Als Venus des Morgens ist sie ein Symbol für die physische, körperliche oder auch fleischliche Liebe. Sie ist dem Tierkreiszeichen Stier zugeordnet, der ja bekannt ist für seine exorbitante Lust und Sinnlichkeit. Die andere Venus, also jene, die man nur am Abend erkennen kann, wird dem Tierkreiszeichen Waage zugeordnet und trägt auch noch einen besonderen, zusätzlichen Namen, nämlich Agape, also Seelenliebe.

Sie verkörpert nicht die physische, körperliche Liebe, sondern eine geistige Essenz davon, etwas, was nur Menschen empfinden, die offen und durchlässig sind für diese Schwingungen. An vielen Menschen zieht diese Venus-Energie vorbei, denn sie suchen selbst noch im hohen Alter die physische Liebe, also Eros und Sex.

Im Moment befindet sich Venus im Tierkreisabschnitt Steinbock, während sich die Sonne im Zeichen Waage aufhält. Damit ist sie eine Venus des Abends, weil die Sonne über zwei Stunden vor ihr untergeht und dieser wunderbaren Venus den Abendhimmel überlässt, den sie dann mit ihrem Licht verzaubert.

Da Jupiter jetzt in diesem Tierkreiszeichen Waage steht, ist momentan die Seelenliebe noch viel stärker als sonst. Jetzt können alle Sternzeichen ihr teilhaftig werden, auch wenn nicht jedes Sternzeichen in gleicher Weise offen ist für die wundervolle Agape.

