Skorpione haben eine starke Verbindung zu Mars. Allerdings setzen sie die Kraft nur ein, wenn es wirklich notwendig ist. Das führt dazu, dass man ihnen im Normalfall ihre Stärke gar nicht anmerkt. Da Pluto Ihr Herrscherplanet ist, ist es ganz sicher so, dass sie seine Wirkung auf Mars besonders empfangen. Im Einzelfall öffnen sich Türen in tiefe Schichten ihres Unterbewusstseins. Sie müssen sich daher auf eine kritische Woche einstellen, in der das Unterste zuoberst kommen kann.



