So lernen Sie Streit und Ärger zu vermeiden

Schon immer versucht der Mensch dem Schicksal einen Schritt voraus zu sein, um zu wissen, was kommt. Eines der berühmtesten Orakel war das von Delphi, das Ödipus seine tragische Zukunft vorhersagte. Auch die Astrologie macht den Blick in die Zukunft möglich. Wer die Sterne versteht, ihre Sprache spricht, ihr Zusammenspiel richtig interpretiert, ist anderen gegenüber im Vorteil, er weiß, was kommt.

In dieser Woche kommt es am Himmel zu einer Konstellationen, die alles andere als freundlich ist. Mars läuft durch den Steinbock auf Pluto zu, überholt ihn und peilt dann ein Quadrat mit Uranus an. Mars verkörpert an sich so wichtige Dinge wie Mut, Stärke, Sex und Tatkraft. Aber wird er seines natürlichen Ausdrucks beraubt, wird es gefährlich. Dann passiert, was jeder kennt, der einen Topf mit kochendem Wasser mit einem Deckel verschließt:

Irgendwann komm es zu einer Explosion. Pluto ist so etwas wie ein besonders schwerer Deckel. Rund um die Wochenmitte marschieren alle Menschen wie „geladen“ doch den Tag. Unsere Hoffnung ist Jupiter, der ja seit Kurzem in der Waage steht. Wie gefährlich ist dieser gebremste Mars für jeden Einzelnen?

Das kommt ganz darauf an, wie man mit seinem eigenen Mars umgeht. Wenn man locker auch mal aus der Haut fahren kann, ohne gleich mit Geschirr durch die Gegend zu werfen, wenn man sich also, wenn es nötig ist, Luft machen kann, zieht diese Mars-Pluto-Uranus-Verbindung an einem vorüber, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen.

Gefährdet ist, wer dazu neigt, seine Gefühle zu unterdrücken. Dann existieren mehrere mögliche Folgen: Man kann martialische Kopfschmerzen bekommen. Man ist so geladen, dass man nicht mehr richtig auf­passt und daher in einen Unfall hineinschlittert. Und dann existiert noch die Möglichkeit, dass man Angst bekommt. Die Psychologie sagt dazu Lebensangst, weil dahinter die große Angst lauert, man könnte im Leben versagen, untergehen. Die Astrologie wiederum unterscheidet die einzelnen Tierkreiszeichen und sagt, dass diese dazu neigen, mit derartig gefährlichen Zuständen ganz unterschiedlich umzugehen. Es ist wichtig, dass man das weiß. Dann kann einen diese Konstellation niemals wirklich heftig treffen.

