Den Skorpion kann im Jahr 2017 mit seinem besonderen Gespür punkten. Neptun verleiht ihm während des ganzen Jahres große Intuition und noch mehr Fantasie. Ebenso entwickelt er mehr Mitgefühl und bringt sich da ein, wo er auf menschlicher Ebene gebraucht wird.

Es fehlen 2017 große Spannungsaspekte, im Januar verfügt der Skorpion sogar schon über ein dickes Plus an Energie. Verwandte und Kinder sind berechenbarer und sorgen für weit weniger Wirbel als noch zuletzt. Hinzu kommt, dass Glücksplanet Jupiter ab 10.10. in sein eigenes Zeichen wandert und den Skorpion somit glücklich bestrahlt.

Da gedeiht plötzlich so manches Projekt oder auch eine menschliche Beziehung besonders gut. Die Themen Liebesdinge, Familienplanung und -gestaltung gelingen nach Wunsch. Glückliche Fügungen sind zu erwarten.

