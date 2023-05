Die Waagen sind im Jahr 2017 die Glückskinder und ziehen das Positive magnetisch an. Jupiter bestrahlt sie bis 9.10. äußerst günstig und macht so manche gute Wendung möglich. Generell kann man sagen, dass ihre charmante und freundliche Art oft dazu beiträgt, eine schöne Atmosphäre in der Familie zu schaffen. Auch Schicksalsplanet Saturn läuft günstig und stärkt den Waagen den Rücken.

2017 fällt der Waage so manches in den Schoß, was auch die anderen Familienmitglieder aufbaut und motiviert. Vielleicht bestehen Waage-Kinder oder -Jugendliche ihre Prüfungen mit Auszeichnung oder Waage-Papa bzw. -Mama bekommt einen tollen neuen Job.

Auf jeden Fall geht es vorwärts und die Waage sorgt in der Familie für gute Laune. Nach einer kurzen Unruhe von Februar bis Juni, in der die Waagen auf Flirtabwege geraten könnten, geht die friedliche und berechenbare Linie weiter. Hochzeiten oder Liebesgeschichten der Waagen können 2017 stark auf das Familiengeschick einwirken.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage

Hier geht es zu Ihrem persönlichen Mantra des Tages