Ohne es meistens überhaupt selbst zu bemerken, lösen Skorpion-Geborene bei anderen Menschen eine tiefe Angst aus. Allein der Blick, wie sie einen ansehen, lässt die Seele zittern. Natürlich nehmen auch ihre Mitmenschen diese Angstgefühle nicht wirklich wahr. Wenn es aber eine Gelegenheit dazu gibt, brechen sie ins Bewusstsein. Die Zeit rund um den 11. November ist so eine Gelegenheit. Skorpion-Geborene werden staunen, was man ihnen alles an den Kopf wirft.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

Wollen Sie Ihr Glück im Lotto versuchen? Zum Astro-Lotto-Tipp!