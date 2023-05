Ihre Ausstrahlung ist magisch, faszinierend, geheimnisvoll. Die Sonne im eigenen Sternzeichen gibt Ihrer starken Persönlichkeit eine enorme Anziehungskraft. Dazu der Pluto im beflügelnden Sextil zu Ihnen, Sie sind unwiderstehlich. Ihre einmalige Präsenz verleiht Ihnen eine strahlende Aura, die andere Menschen anzieht, betört, verführt.

Was Ihre Aura ausstrahlt: Sie haben Macht über Menschen. Ihre Suggestivkräfte drängen Kollegen, Chefs, dem Partner Ihren Willen auf, wie das der starke Einfluss von Pluto stets mit sich bringt. Ihre Aura verzaubert, man wird sich in Sie verlieben, man wird im Beruf Ihrer Meinung vertrauen und ihr folgen. Sie haben alle erdenkbaren Chancen, Sie müssen nur Ihre Möglichkeiten nutzen. So stark waren Sie schon lange nicht mehr.

Die Kraft Ihrer Aura: Sie kann Menschen überzeugen, ohne viele Worte, ohne großartige Argumente. Hinter Ihnen steht die Macht Ihrer Persönlichkeit, Ihrer verborgenen Seelenkräfte, die Ihre Aura ausstrahlt, spüren lässt.

