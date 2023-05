Der Skorpion ist ein Mensch, der nur Bindungen eingeht, die von Dauer sind. Ohne sich dessen selbst be­wusst zu sein, testet er jeden Menschen, der in sein Leben tritt auf seine Bindungsfähigkeit. Und er will nicht nur einen Partner, sondern eine ganze Familie, sprich Kinder; denn aus seiner Überzeugung heraus lebt der Mensch in seinen Kindern weiter. Probleme entstehen mit ihm als Partner eher dadurch, dass es dem anderen zu eng wird und dieser Fluchttendenzen entwickelt.

