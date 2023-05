So bewahren Sie sich Ihr Partnerglück

Diese Woche verrät Astrologe Erich Bauer, wie Sie Ihr Partnerglück bewahren können.

Astrologie ist eine wunderbare Sache, denn sie kennt die Menschen, ihre Stärken und genauso ihre Schwächen, und vermag sogar in ihre Zukunft zu schauen.

Großartig ist auch ihr Wissen über das Miteinander der Menschen, ob sie gut zusammenpassen, sich ergänzen oder sich gegenseitig zermürben.

In der Wirtschaft spricht man gerne von einer „Win-Win-Situation“. Damit ist eine Verbindung von zwei Menschen oder zwei Unternehmen gemeint, die sich zusammenschlie­ßen und dann der gemeinsame Gewinn oder Umsatz größer ist als die Summe der beiden isolierten Teile. Dann ist 1 + 1 eben nicht 2 sondern 3. Das ist das erstrebenswerte Ziel einer jeden Vereinigung. Die Astrologie kennt dieses Phänomen schon immer. Sie sagt, wenn zwei geeignete Partner zusammenkommen, entsteht ein grö­ßeres Potenzial als die Summe der beiden einzelnen Partner.

Die Frage ist natürlich, wie sehen diese geeigneten Partner aus, und wo und wie findet man sich? Es heißt, der Partner, der mir mehr bringt als nur sich selbst und mich stärker macht, als ich schon bin, muss möglichst viel von meinem Gegenzeichnen besitzen. Das bedeutet nicht, dass sein Sternzeichen dem meinigen gegenüberliegt. Das kann so sein, ist aber eher selten der Fall. Aber er muss möglichst viel von dieser Qualität meines Gegenzeichens besitzen.

Hinzu kommt dann noch etwas ganz besonders Wichtiges: Begegnen sich zwei Menschen mit den passenden Energien, fällt Liebe wie ein Feuerwerk vom Himmel. Man erlebt den berühmten Honeymoon. Jeder ist in den anderen verliebt und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass der andere genau so ist und so bleibt, wie er ist. Genau deswegen hat er sich in ihn bzw. in sie verliebt.

Aber nach einiger Zeit, in der Regel nach 3 bis 4 Jahren, hat man sich aneinander gewöhnt. Jetzt zieht sich jeder wieder zurück auf sein eigenes Sternzeichen und wünscht, dass der andere „gefälligst“ doch genauso ist wie man selbst. Dann wird aus der ehemaligen Win-Win-Situation eine Loose-Loose-Situation, eine Verlierer-Situation.

Schlussendlich erbringt jeder in diese Beziehung weniger, als er ohne seinen Partner leisten könnte. Das wichtigste Gebot in einer Beziehung ist daher, offen zu bleiben für die Eigenart des Partners, ja, sie sogar noch zu fördern. Dann kann man auch die eigene Besonderheit in die Beziehung einbringen. Dann bleibt eine Partnerschaft immer ein Gewinn.

