Ohne eine Portion Jungfrau verlieren sich Fische leicht im Gewirr des Lebens. Sie sind einfach dafür nicht geboren, einen straffen Rhythmus einzuhalten. Erst wenn sie sich mit der Energie ihres Gegenteils, der Jungfrau, anfreunden, sie schätzen und lieben, gelingt es ihnen, sich auch in der Wirklichkeit zu behaupten. Dann ist es sogar so, dass ihr Wirken zu einem wertvollen Dienst am Nächsten voller Liebe und Mitgefühl werden kann.

