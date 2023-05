So bringt Merkur dem Fisch jetzt mehr Geld

Sie gehören zu den absoluten Glückskindern dieser Woche. Die magische Energie von Merkur in Ihrem Sternzeichen schärft Ihr Talent, andere Menschen von Ihren Zielen, Ihren Bedürfnissen und Forderungen zu überzeugen. Ihre Worte sind jetzt die stärkste Waffe, über die Sie verfügen. Sie sind der geniale Verkäufer Ihrer eigenen Anliegen.

Aber der Merkur, der ab Donnerstag wieder direkt läuft, aktiviert auch Talente und Visionen, die in Ihnen verborgen sind. Sie haben den Einfall, den genialen Plan, der Ihnen viel Geld bringen kann und der jetzt erwacht. Eine glückliche Fügung könnte Ihnen in diesen Tagen auch den Menschen zuspielen, der wichtig für Sie ist, den Sie für all Ihre Vorhaben brauchen.

