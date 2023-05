So bringt Merkur dem Wassermann jetzt mehr Geld

Auch wenn Sie der Merkur erst Mitte April antreibt, werden Sie sich in diesen Tagen sehr schnell und sehr heftig für neue Möglichkeiten begeistern, die sich allerdings genauso schnell als Trugbild, als Wunschtraum entlarven könnten. Verrennen Sie sich jetzt nicht in ein unüberschaubares Risiko, das sich als Schwindel herausstellen könnte. Am Besten: überhaupt kein Risiko eingehen, auch keine größeren Anschaffungen. Ergehen Sie sich in der Routine und warten Sie darauf, dass das Glück auf Sie zukommt – der kleine Zufall, der ab dem 17. April eine große neue Geldquelle eröffnet.

Alles über das Sternzeichen Wassermann auf einen Blick

