So bringt Merkur dem Zwilling jetzt mehr Geld

Der Merkur steht in einem fesselnden Quadrat zu Ihnen. Das setzt Sie unter einen enormen Druck, obwohl er jetzt nicht mehr rückwärts läuft. Sie wollen es jetzt wissen, Sie drängen zu einem Ausweg aus Ihren schwierigsten Geldproblemen. Mit Ihrer ohnehin ungeduldigen, überaktiven Persönlichkeit streben Sie nach Lösungen – überall, wo es für Sie nicht mehr so ganz in den Finanzen stimmt.

Alles geht Ihnen zu langsam, und genau hier lauert die Gefahr. Sie sind einfach zu spontan, zu hektisch zu entscheiden. Also mehr von der Vernunft lenken lassen. Keine Blitzentscheidungen. Keine voreiligen Schlüsse. Ab dem 17. April sehen Sie klarer und werden klüger handeln.

