So bringt Merkur dem Krebs jetzt mehr Geld

Sie neigen zu Selbstgesprächen, zu endlosen inneren Dialogen, zwischen Ihnen und den Menschen, die Sie vielleicht enttäuscht haben. Bremsen Sie sich nicht, in diesem Austausch zwischen Ihnen und Ihrer inneren Stimme werden Sie erfahren, was falsch gelaufen ist, als der Merkur noch rückwärts gelaufen ist. Seit Donnerstag beflügelt er Sie wieder im Trigon und Sie erkennen, erahnen, was Sie besser machen können.

Vielleicht hängen Sie im Moment noch etwas zu sehr an der Vergangenheit, aber Sie haben ein offenes Ohr für Eingebungen, die Sie schon lange mit sich herum tragen. Ihre Kreativität eröffnet Ihnen eine Möglichkeit, auf Dauer eine neue sichere Einnahmequelle zu gewinnen.

Alles über das Sternzeichen Krebs auf einen Blick

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop