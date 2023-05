So erkennen Sie Ihre wahren Talente

Wozu brauchen wir unser Geburtshoroskop? Um in die Zukunft zu schauen? Nein, das wäre der falsche Ansatz. Denn wir, unser Leben und unsere Handlungen sind es, die die Zukunft gestalten. Immer wieder von neuem.

Wir haben Aufgaben und Themen, die auf uns zukommen, jetzt und in der Zukunft. Das können wir an unserem Horoskop und den künftigen Planeteneinflüssen darauf erkennen. Unser Schicksal hängt letztlich davon ab, wie wir diese Herausforderungen bewältigen. Wir können dabei nur auf uns selbst, unsere persönlichen Möglichkeiten und Talente bauen. Unser Horoskop verrät, wo unsere Stärken liegen und wie wir diese im Leben einsetzen können. Was für ein Geschenk!

Für einen Menschen, der zum Astrologen geht, um sich beraten zu lassen, ist es immer sehr wichtig, kritisch und wachsam zu bleiben. Denn, wie schon öfter erwähnt: An der Astrologie und ihrer Wahrheit gibt es keinen Zweifel. Astrologen jedoch sind Menschen, die sich täuschen bzw. den einen oder anderen Punkt im Horoskop einfach nur falsch interpretieren können. Es wäre naiv zu glauben und sich darauf zu verlassen, dass ein Astrologe alles wüsste. Auch nicht jeder Arzt, Psychologe oder Rechtsanwalt ist gut. Das Horoskop richtig erkannt, kann jedoch das gesamte eigene Potential aufdecken, oftmals in einer geradezu verblüffenden und nicht für möglich gehaltenen Klarheit. Und natürlich geht es genau darum. Die eigenen wahren Talente zu erkennen und konsequent im Leben umzusetzen.

Das ist auch letztlich das Geheimnis aller erfolgreichen Menschen. Das Horoskop kann hier wirklich ein Segen sein und uns helfen, dahin zu kommen, wo wir hingehören, auch wenn der eine oder andere Umweg für unsere persönliche Entwicklung sehr wichtig sein kann und deshalb auch nicht negativ bewertet werden darf. Wichtig ist es überhaupt zu seinen eigenen Quellen und Fähigkeiten zu gelangen. Wie gesagt: Das, was mich ausmacht, macht mich stark. Nur wenn das Herz an einer Arbeit und Aufgabe beteiligt ist, können wir uns entfalten und sind bereit, alles zu geben.

In unserem Geburtshoroskop tauchen viele Talente, aber auch Schwächen und Unzulänglichkeiten auf. Das ist ganz normal. Manche Menschen haben Spezialtalente, die nur Wenige besitzen, und können durch diese Begabung extrem erfolgreich werden. Schwerer tun sich naturgemäß Menschen, deren Talente eher breitgefächert sind und die sich nicht zwangsläufig alle in einer Tätigkeit unterbringen lassen. Manchmal werden auch Talente gehindert sich zu entfalten.

Aber zurück zum Horoskop. Wir erkennen die Talente konkret an den Aspekten, den Planetenbesetzungen in den Häusern, an den Achsen (Aszendent, MC) usw. Die wahren Talente spiegeln sich letztlich im gesamten Horoskop wieder. Aber, auch hier gilt es zu differenzieren. Es tauchen oftmals viele kleine Fähigkeiten und Möglichkeiten auf. Doch der Astrologe fragt sich stets: Wo ist dieses eine Talent, das der Geborene in seinem Leben konkret verwirklichen und zum Beruf machen kann?

Das Horoskop wird an dieser Stelle sozusagen zum Forschungsobjekt. Ein Talent wird möglicherweise durch ein anderes gestützt oder vielleicht sogar wieder entwertet. Sehe ich z.B., dass ein Mensch eine ausgesprochen tiefenpsychologische, analytische Begabung etwa durch eine starke Skorpion-Betonung oder 8. Haus-Besetzung hat, aber sonst wenig Interesse an der direkten Arbeit mit Menschen besitzt, würde ich ihm nicht unbedingt raten, Psychologe oder Therapeut zu werden.

Erste kleine Hinweise, welche Talente ein Mensch besitzt, kann uns bereits sein Sternzeichen liefern. Hier ist unser Aszendent sogar noch eine Spur wichtiger als unser Sonnenzeichen. Immerhin repräsentiert er unsere ererbten Fähigkeiten, während unsere Sonne sehr viel mit unseren Entfaltungskräften zu tun hat, weshalb diese in Verbindung mit unseren Talenten natürlich auch sehr wichtig ist.

Der Aszendent verrät uns, wer wir sind, wie wir die Welt verstehen und welchen Platz wir für uns suchen. Er verkörpert unsere nachhaltigste Prägung. Hier, über ihn findet also in aller Regel der erste Schritt in die Welt der eigenen Talente statt. Ein Widder-AC hat das Talent zu führen, ein Stier-AC besitzt oft ein angeborenes Finanztalent, ein Zwillinge-AC will immer weiter Wissen aufnehmen, weshalb wir ihn häufig in Lehrberufen oder auch im Journalismus finden, ein Krebs-AC besitzt von Natur aus psychologisches Geschick, ein Löwe-AC besitzt große kreative und schöpferische Kräfte, ein Jungfrau-AC ist oft unglaublich klug und geistreich, ein Waage-AC kann einfach mit Menschen, ist sehr Du-bezogen, ein Skorpion-AC hat Stärken im Forschen, Aufdecken und Erkennen, ein Schütze-AC hat ein starkes angeborenes Gefühl für Gerechtigkeit und kann durch Bildung und Fortbildung ungeheuer viel erreichen, ein Steinbock-AC ist von Natur aus extrem lebenstüchtig und kann sich auf den Punkt konzentrieren, wenn es wichtig ist, ein Wassermann-AC ist von Geburt aus erfinderisch, hat immer gute Ideen und betrachtet das Leben aus sehr eigenen Perspektiven und Fische-AC ist ein ungemein starker Gefühlstyp, der viel Nähe sucht und braucht und oft Berufe wählt, die mit Menschen zu tun haben.

Nachdem wir den Aszendent begriffen haben, geht es immer weiter und tiefer in das Horoskop hinein. Die Sonne erklärt uns nach ihrem Zeichen- und Häuserstand und ihren Aspekten wie und wo wir uns entfalten wollen, Merkur deutet unsere intellektuellen Fähigkeiten an, Venus hat mit unserer Liebesfähigkeit und unserem Geschmack zu tun, Mars verrät, wie stark unser Wille ist und in was wir möglichst viel von unserer Energie investieren wollen, Jupiter und seine Anlage besagt, wo wir die größten Entfaltungschancen im Leben vorfinden, Saturn verrät, worauf wir uns vor allem im Leben konzentrieren sollten und welche Aufgaben eine besondere Herausforderung für uns darstellen, Uranus gibt Auskunft darüber, ob wir gar geniale Talente besitzen, Neptun erzählt, wie stark unsere Fantasie ist und Pluto wie stark wir andere Menschen beeinflussen können und welche Fähigkeit, Macht und Einfluss auszuüben wir besitzen. Unsere eigentlichen Talente sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben. Das Horoskop, und das steht unzweifelhaft fest, kann sie uns verraten.