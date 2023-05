So haben Sie ganz schnell den Erfolg in der Tasche

Diese Woche verrät Astrologe Erich Bauer im Astro-Coaching, wie Sie ganz schnell den Erfolg in der Tasche haben.

Schon immer löste der rot funkelnde Stern am nächtlichen Himmel Angst und Schrecken aus: Stand wieder ein Krieg bevor? Musste man mit einer Hungersnot oder einer Seuche rechnen?

Der rote Stern am Himmel heißt Mars und hat in der Astrologie einen zwiespältigen Ruf. Ja, oft genug verkündet er Schlimmes. Aber er besitzt auch die Kraft, Großes zu bewirken. Er kann einen zum Übermenschen machen.

Am Donnerstag bezieht dieser Mars am Himmel eine neue Position. Wenn Sie einen freien Blick in den westlichen Himmel haben, können Sie ihn auch sehen: Er steht kurz nach Sonnenuntergang in der westlichen Hälfte des Horizontes, und weil er einen rötlichen Glanz besitzt, kann man ihn leicht von anderen Sternen unterscheiden.

Mars steht jetzt im Tierkreiszeichen Steinbock. Die Astrologie sagt, dass er damit seine höchste Position erreicht, dass er jetzt über sich selbst hinauswachsen kann, und dass er diese Fähigkeit auch uns Menschen verleihen kann. Seiner Natur nach ist dieser Planet wie ein Motor, der uns Menschen am Leben hält.

Er ist der herrschende Stern des Tierkreiszeichens Widder und verfügt damit über das gleiche Temperament, ist spontan, schnell, unüberlegt, draufgängerisch, ungeduldig, direkt und oft genug auch wild und sogar aggressiv. Aber im Steinbock muss er sich läutern. Jetzt wird aus seinem Feuer eher eine Glut. Und diese Glut lässt sich dazu benutzen, um sich eine bessere Position im Leben zu erarbeiten.

Mit anderen Worten: Mars im Steinbock weckt die Lust am Aufstieg, weckt den Willen, sein Leben zu verbessern, etwas zu erreichen, erfolgreich zu sein. Manager, Politiker oder Unternehmer werden sich über so einen Mars freuen, weil sie sich jetzt besser behaupten und ihren Willen durchsetzen können. Aber eine möglichst große Portion Ehrgeiz zahlt sich für jeden aus. Wer keinen Ehrgeiz mitbringt, hat kaum eine Chance.

Die Astrologie sagt, dass die einzelnen Sternzeichen von Natur aus mit einem unterschiedlichen Quantum Ehrgeiz gesegnet sind. Es gibt Sternzeichen, denen eine Portion Ehrgeiz in die Wiege gelegt wird, und es gibt andere, bei denen Ehrgeiz eher dünn gesät ist. Da diese Tierkreiszeichen aber auch in unserer Welt leben, in der man ohne Ehrgeiz nicht zu Potte kommt, lässt sich mit Recht sagen, dass sie benachteiligt sind.

Mit Mars im Steinbock erleben wir jetzt eine Zeit, in der Ehrgeiz wichtiger ist als sonst. Das Schöne: Jeder kann jetzt davon profitieren.

Lesen Sie am Ende der Galerie auch Ihre Therapie von Erich Bauer, um Ihren Ehrgeiz richtig zu fördern.

