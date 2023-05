"Es gibt viele Management-Seminare, in denen man auch Ehrgeiz trainieren kann. Solche Veranstaltungen kosten sehr viel Geld. Zum Beispiel lernt man in solchen Seminaren, eine Aufgabe zu "knacken", die praktisch unlösbar ist. Nur, wer ungeheuer ausdauernd ist, keine Mühe scheut, nicht aufgibt, auch wenn es scheint, dass es keine Lösung gibt, beweist genügend Ehrgeiz. Umgekehrt, wer abbricht, und meint, dass die Aufgabe unlösbar sei, hat ein Defizit beim Thema Ehrgeiz. In anderen Veranstaltungen, sogenannten "Survival- oder Überlebenstrainings", werden die Teilnehmer irgendwelchen Extremsituationen ausgesetzt, zum Beispiel eine Zeit lang allein auf einer Insel zu überleben.

Grundsätzlich geht es dabei darum, die Messlatte, an der man gemeinhin scheitert und aufgibt, immer höher anzusetzen. Das können Sie auch selbst trainieren. Nehmen Sie sich für Ihren Alltag vor, wenn Sie wieder einmal bei irgendeiner Tätigkeit aufgeben, weil sie Ihrer Meinung nach nicht zu schaffen ist, dran zu bleiben. Auch wenn Sie ganz sicher sind, dass eine größere Anstrengung nicht lohnt, ja vielleicht sogar völlig widersinnig ist, Sie müssen dranbleiben, die Beschäftigungsdauer verlängern. Es gibt auch bestimmte Aufgaben, an denen Sie Ihren Ehrgeiz trainieren können. Eine davon lautet, in Gebäuden grundsätzlich die Treppen zu nehmen, auch wenn ein Aufzug vorhanden ist. So wird in manchen Unternehmen sogar der Lift überhaupt abgeschaltet, um die Mitarbeiter dadurch zu zwingen, die Treppe zu nehmen.

Es gibt auch noch eine astrologische Art, seinen Ehrgeiz zu steigern: Wenn Sie sich am Wochenende mit Mars im Steinbock verbinden, fließt Ihnen automatisch mehr Energie zu. Sie brauchen nur 15 Minuten für diese Übung. Nehmen Sie in einem Sessel oder auf einem Stuhl Platz und versuchen Sie, Ihren Körper zu entspannen. Legen Sie Ihre beiden Hände auf Ihre Oberschenkel, sodass die Handflächen zum Himmel zeigen. Stellen Sie sich vor, dass Sie auf diese Weise in Verbindung mit dem Planeten Mars im Steinbock treten. Stellen Sie sich weiter vor, dass vom Himmel eine Energie auf Sie herunterströmt, die durch Ihre Handflächen in Sie einfließt. Es handelt sich dabei um Ehrgeiz-Energie, eine Kraft, die Ihnen hilft, in Zukunft mehr zu erreichen und erfolgreicher zu sein. Atmen Sie ruhig ein und aus! Stellen Sie sich dabei eine Situation vor, in der Sie besser werden möchten, zum Beispiel, dass Sie in Ihrem Job mehr Geld bekommen."