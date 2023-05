So kann die Waage etwas Neues beginnen

Waage-Geborene haben grundsätzlich Angst vor Veränderung. Es ist, als würde ihr Symbol, die Balkenwaage, dann nicht mehr im Gleichgewicht sein. Es braucht viel innere Überwindung und Arbeit an sich selbst, um sich darauf einzulassen. In aller Regel sind sie dazu erst in einem späteren Alter in der Lage. Dann wissen sie, dass das Leben immer wieder etwas nimmt und dafür auch wieder bringt, und sie können spielerisch damit umgehen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage

Hier geht es Ihrem persönlichen Mantra des Tages