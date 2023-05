So lernen Sie, Ihre Vergangenheit loszulassen

Jeder Mensch ist das Erbe seiner Eltern und zum Teil auch noch der Eltern seiner Eltern. Die Vergangenheit setzt sich immer auch in der Gegenwart und in der Zukunft weiter fort. So wie ein Baum seine Kraft über seine Wurzeln aus der Erde holt und in die Krone lenkt, wo er dann die herrlichsten Früchte hervorbringt, so können wir Menschen auch nur das aus uns erschaffen und weiterentwickeln, was die Vergangenheit in uns gelegt hat.

Die Vergangenheit zu achten, ist wichtig. Sie ist der Nährboden, auf dem wir uns erheben und in den Himmel wachsen können. Ohne die Vergangenheit fehlen uns Wurzeln, und selbst die kleinsten Stürme im Leben machen uns Probleme. Auf der anderen Seite kann die Vergangenheit aber auch das Leben unendlich schwer machen. Es gibt Menschen, die nicht loskommen davon. Sie bleiben oft in Geschehnissen hängen, die stattgefunden haben, sogar noch bevor sie selbst geboren wurden.

Andere wiederum überwinden nie ein Trauma, das ihnen als Kind widerfahren ist. Als ginge aus der Vergangenheit ein Sog oder ein Magnetismus aus, dem man nicht entkommt. Die Praxen von Psychotherapeuten auf der ganzen Welt sind voll mit Menschen, die an ihrer Vergangenheit kleben, sich nicht lösen können und immer wieder zurückfallen. Sie können nicht allein sein, fühlen sich unter fremden Menschen nicht wohl, schlafen schlecht, werden von Sorgen und Ängsten verfolgt – so als wären sie immer noch kleine Kinder von vielleicht drei oder vier Jahren, obwohl sie in Wirklichkeit längst erwachsen und manchmal sogar älter als 50 Jahre geworden sind.

Die Astrologie sagt, es gibt Sternzeichen, denen es leichter fällt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und andere, die regelrecht daran kleben. Außerdem gibt es im kosmischen Jahr Zeiten, in denen das Leben eher an der Zukunft orientiert ist und solche, in denen Rückschau und Beschäftigung mit der Vergangenheit angesagt sind.

In dieser Woche beendet die Sonne ihren Lauf durch das Tierkreiszeichen Wassermann. Die Astrologie sagt, das ist die stärkste Zeit, um sich von der Vergangenheit zu lösen. Jetzt kann man sogar Verbindungen trennen, die scheinbar wie mit Ketten an die Vergangenheit geschmiedet sind. Das Zeichen Wassermann ist zukunftsorientiert und hat nichts übrig für die Vergangenheit. Jetzt fällt es einem leicht, sich zu lösen und ohne bleierne Gewichte aus der Vergangenheit in die Zukunft zu gehen.

