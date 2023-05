Löwen sind insofern glückliche Menschen, als sie mit großem Vertrauen in das Leben auf die Welt kommen. Sie vertrauen der Vergangenheit genauso wie der Zukunft, schöpfen Kraft aus dem, was vor ihnen war, und fürchten sich nicht vor dem, was kommt. Das ist ein ausgesprochen glücklicher Zustand. Allerdings werden nicht wenige Löwen durch ihre Erziehung so un­güns­tig beeinflusst, dass sie dieses herrliche Vertrauen verlieren.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!