So lernen Sie, Ihrer eigenen Inspiration zu vertrauen!

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten, dem wichtigsten Fest der Christenheit: Wir gedenken der Geburt eines Gottes – unseres Gottes. Die vier Wochen davor sind als Adventszeit ebenfalls bedeutsam. Der tiefere Sinn ist, sich auf diese Geburt eines göttlichen Wesens vorzubereiten, sich darauf einzustellen. In früheren Jahrhunderten zum Beispiel wurde in diesen vier Wochen gefastet. Wir feiern immerhin insofern diese Zeit, indem wir Kerzen entzünden.

Die Astrologie kennt die Adventszeit eigentlich schon viel länger als das Christentum. Dafür steht das Tierkreiszeichen Schütze. Die Astrologie sagt, dass dieser Abschnitt den Menschen erhebt, ihn näher zum Himmel und damit hin zum Göttlichen bringen kann. Das Symbol des Zeichens Schütze ist ein Centaur, ein Wesen mit einem tierhaften Unterleib und einem menschlichen Oberkörper.

In diesem Symbol drückt sich die Idee einer geistigen Erhebung hin zum Göttlichen aus: der Mensch kann über seine tierhafte Natur hinauswachsen und sie hinter sich lassen. Erst dann wird er eigentlich zum Menschen, einem Wesen, das dem Göttlichen ähnlich ist. Hinzu kommt noch, dass dieser Centaur Pfeil und Bogen in Händen hält. Das ist ein Symbol dafür, dass der Mensch zu allerhöchster Einsicht fähig ist. Der Pfeil zeigt in den Himmel, dorthin, wo Gott sich aufhält.

Tatsächlich geht es in der Zeit des Schützen, also in den vier Wochen vor Weihnachten, darum, geistige Erkenntnis zu erlangen, über sein physisches Leben hinauszuwachsen. Jetzt, in den Wochen vor Weihnachten, ist der Mensch einer geis­tigen Erhöhung näher als sonst. Jetzt „gehen ihm Lichter auf“, er kann erleuchtet werden. Die Astrologie bezeichnet die Gabe, an höheren Einsichten teilzuhaben, als Inspiration. Das ist etwas anderes als Intuition. Durch sie hat man an einem inneren Wissen teil, an etwas, was aus einem selber kommt.

Bei einer Inspiration spricht sozusagen der Himmel bzw. ein göttliches Wesen zu einem. Dass man an den Adventssonntagen Kerzen entzündet, ist dafür ein symbolischer Ausdruck. Nun ist es aber auch keineswegs so, dass nur Menschen, die in der Zeit des Schützen geboren sind, zu dieser höheren Einsicht fähig sind. Allerdings muss jedes Tierkreiszeichen einen anderen Weg einschlagen, um dieser Inspiration teilhaftig werden vor zu können. Für manche existiert ein unmittelbarer Zugang, andere müssen vielleicht einen Umweg nehmen oder sich bestimmter Techniken und Methoden bedienen.

