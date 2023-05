Widder-Geborene sind ihrer Natur nach Feuerzeichen und daher unmittelbar befähigt, höhere Eingebungen zu empfangen. Es ist sogar so, dass eigentlich alle großen und wichtigen Entscheidungen, die ein Widder trifft, dieser Inspiration entstammen. Diese Menschen „wissen“ plötzlich etwas, haben eine Idee, „ein Licht geht ihnen auf“. Allerdings misstrauen manche Widder ihrer eigenen Inspiration. Jetzt, in der Adventszeit können sie sich wieder an ihre göttliche Gabe erinnern, ihr teilhaftig werden.

