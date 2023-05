So sorgen Sie selbst für ein bisschen mehr Frieden auf der Welt

Die Grundlage der Astrologie ist der Tierkreis, der aus zwölf Sternzeichen besteht. Nun ist es so, dass diese zwölf Abschnitte nicht isoliert voneinander existieren, sondern eben in einem Kreis eingebunden sind. Diese Tatsache macht die Astrologie zu viel mehr als einer Persönlichkeitstheorie. Sie drückt damit aus, dass die einzelnen Tierkreiszeichen und damit auch die Menschen miteinander verbunden sind. Niemand und nichts ist isoliert, einsam, für sich.

Als ich vor ca. 30 Jahren ein paar Wochen bei einem Indianerstamm in Amerika verbrachte, erfuhr ich viele Weisheiten, die in diesem Volk seit ewigen Zeiten wirken. Eine davon, die mich besonders beeindruckt hat, lautet: „Der Flügelschlag eines Schmetterlings hinterlässt ein Echo auf der ganzen Erde“. Damals erfasste ich noch nicht die ganze Bedeutung dieser Aussage. Erst als ich mich dann später immer umfassender mit Astrologie beschäftigte, stellte ich fest, dass die Astrologie eigentlich etwas ganz Ähnliches ausdrückt: Die zwölf Tierkreiszeichen sind nicht isolierte Bausteine, aus denen sich jedes Lebewesen wie ein Baukasten zusammensetzt.

Tatsächlich ist es so, dass jedes Tierkreiszeichen und damit auch jeder Mensch mit jedem anderen verbunden ist. Daraus ergibt sich, dass das Geschehen in dieser Welt nicht nur von den Menschen „gemacht“ wird, die in der Regierung sind oder die Wirtschaft lenken, sondern dass der vorherrschende Geist in einer Welt die Summe der Gedanken und Gefühle aller Menschen ist. Jeder beeinflusst jeden und dadurch auch das große Ganze.

Der Friede in der Welt beginnt bei jedem einzelnen Menschen. Jeder friedliche Gedanke ist ein Hauch, der den Frieden in sich trägt. In dieser Woche greift Saturn über ein Quadrat auf Venus in den Fischen. Am Donnerstag versinkt der Mond in den Armen Plutos, Mars setzt zum Sprung in den Widder an. Umso wichtiger ist, in Ihnen, in mir, eine friedliche Gesinnung zu bewirken, damit sie wie der Flügelschlag eines indianischen Schmetterlings hinausgeht in die Welt und ihr Frieden bringt.

Hier gibt es Ihre Horoskope für 2017