Ein Widder will sich mit anderen messen und, wenn möglich, sie überragen, besser, schöner, wohlhabender, gescheiter sein. Widder, die in ihrer Kindheit nicht ernst genommen und ausgelacht werden, wenn sie sich in den Vordergrund drängen, tragen ihr ganzes Leben lang diese Enttäuschung in sich. Dann erleben sie alle anderen Sternzeichen als Bedrohung. Sie müssen darauf achten, diese Bedrohung nicht auszusenden in die Welt. Die Welt braucht Frieden und Liebe.

