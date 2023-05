So wird der Stier von den 3 Sternen beschenkt

Auch wenn Sie derzeit etwas Schwierigkeiten mit anderen Menschen haben, weil die Venus im Quadrat Sie hemmt, werden Sie in dieser Woche viel erreichen. Der Mars in Ihrem Sternzeichen treibt Sie an, macht Sie topfit. Lassen Sie sich durch nichts und niemand von Ihren Zielen abbringen, die Leute reden viel – Sie machen das große Geschäft, wenn Sie nur Ihrem Gespür folgen.

Alles über das Sternzeichen Stier auf einen Blick

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Tageshoroskop