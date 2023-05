3 Sterne beschenken Sie!

In dieser Woche der Durchsetzungskraft erwacht das Beste in Ihnen. Sie verwirklichen sich – voller Lebensmut, aktiv, dynamisch und zielgerichtet werden Sie sich nicht mehr verzetteln oder in überflüssigen Aktivitäten verlieren. Aber was nach Arbeit, nach dem entschlossenen Einsatz Ihrer Kräfte klingt, bleibt nicht an Ihnen hängen. Die Sterne spielen Ihnen dabei überraschende Glücksmomente zu.

Sie werden vom Mut und von der Kraft erfüllt, sich selbst, Ihren Bedürfnissen und Ihren Träumen treu zu sein. Sie sind entschlossen, zu Ihrer wahren Persönlichkeit zu stehen, die vielleicht bislang zu kurz gekommen ist, weil Sie stets darum bemüht waren, so zu sein, wie es die anderen Menschen von Ihnen erwarteten. Sie passten sich an – jetzt wollen Sie sich selbst verwirklichen.

Weil eben die Sonne Ihre Persönlichkeit zum Strahlen bringt, dieser kosmische Vater Ihres Wesens, der Ihre Stärken, Schwächen und Fähigkeiten prägte, und der uns immer an unseren wahren Charakter erinnert – an alles, was wir brauchen, nach was wir uns sehnen, um glücklich zu werden. Die Sonne holt diese Wesenszüge aus uns heraus, stärkt unsere Persönlichkeit, schenkt uns Glücksmomente, in denen wir uns durchsetzen können.