Liebe

Zu Herbstbeginn engen Sie Ihren Schatz mit all Ihrer Liebe fast etwas ein. Lassen Sie ihm auch seinen Freiraum, statt ständig mit ihm zusammenzukleben. Singles dagegen verlieben sich Hals über Kopf, stürzen sich in die Beziehung. Stopp: Immer schön langsam. Lernen Sie Ihr Gegenüber doch erst mal richtig kennen! Im Bett dürfen Sie sich dagegen ruhig hemmungslos geben, das kommt gut an. Sie lieben es jetzt, ein wenig zu experimentieren. Nur zu, das Feuer der Leidenschaft brennt lichterloh, und mancher Streit wird im Schlafzimmer beigelegt.

Erfolg

Nutzen Sie den Herbstbeginn für Fortbildungen. Das Wissen wandert direkt ins Langzeitgedächtnis. Sie verstehen es jetzt auch, geschickt auf sich und Ihre Talente aufmerksam zu machen. Auch fürs liebe Geld haben Sie ein Händchen: Sie handeln die besten Preise aus, laufen an top Schnäppchen heran. Anfang November sollten Sie dann Ihr Geld besser zusammenhalten und sich im Job auf Verzögerungen einstellen. Doch keine Sorge, spätestens zu Dezemberbeginn ist der Spuk vorbei und die Glückssträhne kehrt zurück.

Gesundheit

Ihre Energiespeicher sind randvoll, körperlich könnten Sie sich gar nicht besser fühlen. Aber seelisch schwächeln Sie etwas. Sie sind gerade ein kleines Sensibelchen. Was da guttut? Ablenkung! Also runter von der Couch und rein ins Vergnügen. Verabreden Sie sich mit Freunden oder ziehen Sie allein um die Häuser. So vertreiben Sie Grübeleien im Nu. Ab 8.11. warnt Mars vor schwerem Tragen oder Heben. Die Gefahr eines Hexenschusses ist leicht erhöht. Vor dem Sport immer gut dehnen und die Gelenke nicht überlasten. Dann kommen Sie fit durch den Herbst.

