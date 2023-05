Liebe

Bis Anfang Oktober hakt es noch etwas, Sie und Ihr Partner reden öfter aneinander vorbei oder haben einfach andere Interessen. Das ist für Sie aber kein Problem, Sie geben einander einfach mehr Freiraum. Ab 7.10. hat sich das Problem dann eh erledigt: Die Harmonie stimmt, Sie beide schmieden eifrig Pläne – und im Schlafzimmer wird es wunderbar feurig. Singles aufgepasst: Jetzt beginnt auch Ihre beste Flirtzeit. Sie können sich eine echte Sahneschnitte angeln.

Erfolg

Sie haben so viele tolle Ideen, doch lassen sich diese einfach nicht umsetzen. Bewahren Sie die Ruhe, im Oktober wendet sich das Blatt. Die Zeit vom 7. bis 17. ist ideal für größere Anschaffungen, Sie finden das beste Angebot zum günstigsten Preis. Und auch im Job läuft es jetzt wieder, Stagnation löst sich auf und die ersten Erfolge winken. Im November gilt es, gut auf Details zu achten und Verträge genau zu prüfen. Anfang Dezember machen Sie dann echte Schnäppchen auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken.

Gesundheit

Sie können aufatmen, Mars steht nicht mehr in Spannung: Sie fühlen sich einfach wohler, haben spürbar mehr Energie, lieben es, sich beim Sport richtig auszuleben. Ab 9. November könnten Sie im Eifer aber schon mal übertreiben, und prompt ist was gezerrt. Achten Sie vor allem auf Hüfte und Oberschenkel, die reagieren nun sensibler. Grundsätzlich wird der Herbst aber so vital, wie man sich das nur wünschen kann. Erkältungsviren machen um Sie einen großen Bogen.

