Zu ihm nach Hause zu kommen, kann eine ganz wunderbare Sache sein. Nirgendwo ist es so gemütlich, gibt es so gute Hausmannskost. In der gediegenen Atmosphäre, in der er lebt, entwickelt der Stier auch recht konservative Vorstellungen davon, wie sich seine Familienmitglieder zu verhalten haben. Loyalität ist auch 2017 für ihn ein Wort von großer Bedeutung. Neptun stellt dieses Jahr den stärksten Einfluss dar, macht ihn weicher, verständnisvoller, aber manchmal auch ein wenig abwesend. Vor allem Senioren leben nun oft in ihrer Traumwelt oder der Vergangenheit. Stier-Kinder hingegen brauchen ab und zu einen Schubs, wenn es um den schulischen Ehrgeiz geht. Kraftvoll zeigen sich die Stiere im März und April, alles rund um Haus, Hof und Garten packen sie nun mit viel Enthusiasmus an. Auch im Juni, Juli, September und Oktober sind sie in Hochform: Familienfeste stehen unter einem guten Stern, genauso gemeinsame Reisen mit der Großfamilie.

