Ein aktives und feuriges Familienmitglied wie der Widder sorgt immer für Bewegung, Action und allerhand Aufregung. Schnell mal 40 Grad Fieber? Widder-Kinder halten ihre Eltern in Atem, sind am nächsten Tag aber wieder fit. Vater ist arbeitslos? Nach zwei Wochen hat er einen neuen und sogar besseren Job. 2017 zeigen die Widder, dass sie bereit sind, alle Herausforderungen zu meistern, denn Saturn stärkt ihnen den Rücken und Uranus schenkt noch immer größtmögliche Flexibilität. Allerdings könnte bis 10.10. ein gewisser Hang zur Selbstüberschätzung vorhanden sein. Es wird nicht leicht sein, den Widder zurückzuhalten, wenn er jetzt lieber das teurere Auto oder die größere Wohnung kaufen will. Vom 3.2. bis 6.6. erwartet den Widder eine sehr schöne Phase in Liebes- und Gefühlsfragen. Hochzeiten, Geburten und alles rund um Herzensdinge hat Hochkonjunktur. Etwas vorsichtiger sollte der Widder dann ab 20.12. agieren, wenn Saturn mehr Vernunft und Disziplin verlangt.

