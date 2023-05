Teil 6 unserer großen Venus-Horoskop-Serie: So finden Sie Ihr Liebes-Glück!

Mit dem 6.Teil geht unsere große Venus-Horoskop-Serie in die entscheidende Phase... Denn jetzt ist die Zeit gekommen, um sich endlich wieder zu verlieben!

Die Venus-Horoskop-Serie - wir ziehen eine vorläufige Bilanz: Am 4. Februar ging die Venus in den Steinbock. Damals erreichte sie ihren tiefsten Stand über dem Horizont. Von dort an stieg sie jeden Tag immer etwas höher den Himmel hinauf. Für uns war das der Startschuss zu einem einzigartigen Experiment: Wir begleiten seitdem die Venus auf Ihrer Reise durch den Tierkreis – ganz bewusst!

Denn Venus ist der Herrin der Liebe , und wer sich mehr Liebe in seinem Leben wünscht, der ist gut beraten, der Venus zu folgen. Jedes Mal, wenn sie das Zeichen wechselt, machen auch wir Station. Halten inne, besinnen uns auf die Gaben, die uns Venus anbietet, wenn sie sich mit den Kräften des jeweiligen Zeichens verbindet.

9. Juni: Venus wandert auf ihrer Reise durch den Tierkreis in die Zwillinge, dem luftigen Zeichen von Merkur, dem Götterboten. Bewegung kommt ins Spiel. Haben wir mit Venus im Stier darauf geachtet, der Kraft der Liebe einen festen Platz in unserem Leben zu geben und in unserer Seele wurzeln zu lassen, werden wir jetzt erleben, wie sich die Liebe Blüte um Blüte öffnet und nach außen zu strahlen beginnt.

Was wir an Liebe in unserem Herzen tragen, kann sich nun zeigen. Wir werden selbst zum Botschafter der Liebe. Ob in zarten oder in kräftigen Farben: Gehen Sie hin und öffnen Sie sich der Welt!

