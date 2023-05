Der Schütze glaubt an die Sterne und ihren Einfluss auf uns, weil er darin eine höhere Führung sieht, die er sucht. Er kann allerdings in Diskussionen genau das Gegenteil behaupten, wenn ihm danach ist. Wenn er sich in der Rolle des Skeptikers gefällt.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze!