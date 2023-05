Die Anlagen zum Optimismus sind bei der Waage vorhanden. Die Waage verdrängt alles, was sich nicht gut anfühlt, was Widerstände bei anderen auslösen könnte, jegliche unangenehme Einsicht. Aber tief in ihr drin bleibt doch der Zweifel, deshalb zögert sie, kann sie sich so schlecht entscheiden.

