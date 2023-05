Der klare Gebirgssee, der tief blicken lässt. Nicht weil die Waage so offen wäre, sondern weil sie heimliche oder gar verbotene Gefühle erst gar nicht aufkommen lässt. Alles verdrängt, was zu sehr in die Tiefe gehen könnte.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage!