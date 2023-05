Krebs : Rosamunde Pilcher, das romantische Epos eben, in dem viel geliebt, in Gefühlen geschwelgt und am Ende gestrahlt wird. Der Prinz muss die Prinzessin kriegen, die Scheinwelt muss perfekt sein. Ohne Happyend gibt es keinen glücklichen Krebs. Empfehlung: Die Doku, um Realität zu schnuppern.